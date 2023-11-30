نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تتلقّى ردًا من فريد زهران المرشح للرئاسة: تعيين المؤقتين ورفع الحجب أبرز أولوياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقّى المرشح الرئاسى فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين المصريين.

وأكد فريد زهران، حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين، ومع كافة ممثلي النقابات المصرية، وتفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، في تطوير مهنة الصحافة، وحماية المشتعلين بها، وتوفير أجواء تُمكّنهم من ممارسة دورهم في ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

وتعهّد “زهران” حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، بتنفيذ أربع طلبات فورية هي:

1- إطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير.

2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والسعي لإقرار تشريع يُنظّم عملهم، ومراجعة تشريعات الحجب.

3- تعيين الصحفيين المؤقتتين في الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.

4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين، وكذلك خطابات الصحف والمواقع المُعتمدة، كوثيقة للتعامل مع كافة الأطراف، دون الحاجة لأية تصريحات أخرى، واقتصار نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

وأكد “زهران” أن باقي الطلبات ستكون محل بحث، في حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة، يرعاها في حالة فوزه.