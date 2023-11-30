نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفضائية المصرية تناقش أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقش القناة الفضائية المصرية اليوم، عبر برنامج "قد الدينا "، الذي يقدّمة الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب، أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا بتصويت المصريين في الخارج.

ويركّز البرنامج علي هذا القطاع المهم حيث تعد شريحة الشباب، الفاعلُ الرئيس لتطور المجتمعات، فلا يمكن أن يمضي ركب التنمية في أي مجتمع من العالم من دون أن يحركه الشباب، ويقفون في صفوفه الأمامية كشركاء كاملين في جميع تحولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يذاع البرنامج الرابعة عصرًا علي الهواء مباشرة علي الفضائيتين، العامة والموجهة لأمريكا، ويستضيف اليوم الباحثة والكاتبة ريهام العادلي.

وتأتي الحلقة ضمن سلسة الحلقات المخصصة للتوعية بأهمية مشاركة المواطنيين في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الذي كفله الدستور المصري، والتي بدأت قبل أربعة اسابيع وتستمر حتي نهاية الاستحقاق الرئاسي، البرنامج يخرجه محمد عادل واشراف خالد الأتربي رئيس الفضائية ونائلة فاروق رئيس التلفزيون.