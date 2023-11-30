المرشح الرئاسي فريد زهران يستقبل خطابا بطلبات الصحفيين ويتعهد بتنفيذها حال فوزه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:36 مساءً - تلقى المرشح الرئاسى فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة و المؤسسات الصحفية و حماية الصحفيين المصريين.

ويؤكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين ومع كافة ممثلى النقابات المصرية ، كما يؤكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، فى تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتعلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم فى ظل توافر أجواء مواتية لذلك.

ويتعهد زهران فور فوزه فى الإنتخابات الرئاسية بتنفيذ أربع طلبات فورية هي:

1- إطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأى و التعبير

2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة والسعى بعد ذلك لإقرار تشريع ينظم عملهم ومراجعة تشريعات الحجب.

3- تعيين الصحفيين المؤقتتين في الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد وحسب أقدميتهم.

4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وكذلك خطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع كافة الأطراف دون الحاجة لأي تصريحات أخرى واقتصار نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.

ويؤكد فريد زهران أن باقى الطلبات ستكون محل بحث فى حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها فى حالة فوزه.