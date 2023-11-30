نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن موعد عقد دورتين في التوعية الأسرية بالقليبوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موعد الدورتان ( السابعة والتسعون والثامنة والتسعون) بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف القليوبية.

وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة) اعتمد وزير الأوقاف المواعيد كالاتي: