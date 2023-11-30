سفارة مصر فى قطر تنهى استعدادها لاستقبال الناخبين لأنتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أعلنت السفارة المصرية فى قطر عن فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين لاستقبالهم على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقین 1 و2 و3 دیسمبر 2023 من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء.

وذكرت السفارة المصرية فى بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: تتشرف السفارة بالإحاطة بأنه يمكن للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى (سارية الصلاحية أو منتهية) أو جواز السفر المصرى سارى الصلاحية فقط والمثبت به الرقم القومي، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

واتمت السفارة بيانها قائلة: تنتهز سفارة جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب للجالية المصرية بدولة قطر عن خالص التقدير والاحترام.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".