حازم عمر: انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية ولو مش هتختارني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:30 مساءً - أجاب المرشح الرئاسي حازم عمر علي سؤال أحد الصحفيين، بشأن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مؤتمر الحملة الانتخابية الثالث للمرشح الرئاسي لسباق 2024.

وقال حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر إن الديمقراطي مسار وليست قرارا لذلك يجب المشاركة في الانتخابات، لان المشاركة في الانتخابات يدعم الديمقراطية" مضيفا:" انزل وقول رايك والله ما هزعل لو نزلت واختارت غيري".وتابع :" لن ازعل لو نزلت الانتخابات ومختطرتش حازم عمر لكن يجب علينا جميعا الارتقاء بمعايير الديمقراطية".ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.