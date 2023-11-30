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أحد ممثلى الجالية المصرية بالإمارات: الاستعداد للانتخابات يسير على أعلى مستوى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - أكد المستشار محمد عبد الرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، أن الاستعدادات لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة تسير على أعلى مستوى، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

 

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "نشيد بدور وزارة الخارجية وبتوجيهات وزير الخارجية سامح شكرى ومتابعته الكثيفة للاستعدادات للانتخابات المصريين بالخارج".

 

وأوضح المستشار محمد عبد الرازق، إن التجهيزات في سفارة مصر بأبو ظبى على أعلى مستوى وهناك أماكن مخصصة لذوى الهمم، والمصريين في الإمارات لديهم وطنية ودعم الدولة المصرية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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