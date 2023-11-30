"المتحدة" تبرم اتفاقا لعرض ألف حلقة من الدراما الهندية في جميع أنحاء العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - في خطوة هي الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواق جديدة للدراما المصرية ، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

تم توقيع الاتفاق بين عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشهاب الدين شودري.