الزمالك وفيوتشر ضمن أجمل أهداف فى الجولة الأولي بالكونفدرالية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - تصدر هدفى الزمالك وفيوتشر، قائمة أجمل أهداف مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتى أعلن عنها حساب البطولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر حساب الكونفدرالية، عبر حسابه بمنصة "إكس"، فيديو لأجمل أهداف الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الكونفدرالية، وضم هدف يوسف أوباما، لاعب الزمالك فى شباك أبو سليم الليبي، وغنام محمد لاعب فيوتشر فى مرمي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

ونجح الزمالك وفيوتشر، فى تحقيق الفوز خلال إنطلاقة مرحلة مجموعات الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة نظيره فريق سوار كويا الغيني، بينما يلعب فيوتشر مع نظيره فريق الهلال الليبي.