مراسل قطاع القنوات الإخبارية بــ"المتحدة" ببرلين: 3 لجان في ألمانيا لاستقبال المصريين بالانتخابات الرئاسية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:32 مساءً -

قال عربي مرزوق مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في برلين، إنّ ساعات قليلة تفصل المصريين الذين يعيشون في ألمانيا عن الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى وجود 3 لجان انتخابية في ألمانيا لاستقبال المصريين.

وأضاف في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه اللجان الثلاث، اللجنة الأساسية في السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، ولجنة موجودة فيها تخدم المصريين الموجودين في شرق ألمانيا والمدن على الحدود البولندية إلى جانب المدن الموجودة بالقرب من حدود دولة تشيك".

وتابع، أن ساعتين تفصلان المصريين عن اللجنة الموجودة داخل السفارة المصرية هنا في ألمانيا، وهناك أيضا القنصلية المصرية التي ستفتح أبوابها بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء الغد، وهي موجودة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا لخدمة المصريين هناك والمصريين بالجزء الغربي من البلاد.

وأكد: "هناك قنصلية مدينة فرانكفورت التي تخدم المصريين المتواجدين في جنوب ألمانيا وفي الجزء على الحدود الفرنسية والحدود البلجيكية".

وأوضح، أن الثلاث لجان موزعة جغرافيا بشكل جيد حتى يستطيع المصريون في ألمانيا الذهاب إليها للإدلاء بأصواتها، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في ألمانيا قد يزيد عن 60 ألف مصري، ولكن الذين قد يأتون للإدلاء بأصواتهم عدة آلاف حسب التصريحات التي خرجت من السفير المصري خالد جلال عند اتصالنا به.