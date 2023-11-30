بعد إنتهاء الشوط الأول... الاتحاد يتفوق على الخليج 2 - 1 وإصابة بنزيما.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - تفوق الاتحاد، على ضيفه فريق الخليج، بهدفين مقابل هدف، مع نهاية الشوط الأول من المواجهة المقامة حاليا، على ستاد "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق الاتحاد، كل من إيجور كورنادو والنجم الفرنسي كريم بنزيما، من ركلة جزاء، فى الدقيقتين 9 و 29 من زمن المباراة.

وغادر النجم الفرنسي كريم بنزيما، ملعب المباراة مصابا فى الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

ونجح خالد ناري، فى تسجيل هدف تقليص النتيجة لفريق الخليج، فى الدقيقة 45 من زمن المباراة من ركلة جزاء.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: جروهي.

الدفاع: عمر هوساوي، فيليبي، زكريا هوساوي والشنقيطي.

الوسط: فابينيو، الغامدي و العمري.

الهجوم: كورنادو، بنزيما وحمد الله.

فى المقابل يخوض الخليج المباراة بالتشكيل التالي:

الحيدري، خبراني، ريبوتشو، ناري، رودريجيز، محمد شريف، الشنقيطي، حمزي، هوساوي، آل حمسل ومحمد أدم.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة

ويسعى الاتحاد صاحب الأرض والجمهور إلى الفوز وخطف النقاط الثلاثة لخطف المركز الثالث من جاره الأهلى ولو بشكل مؤقت، ويأمل في استعادة الانتصارات المحلية بعدما تعادل في اخر مباراة له في الدوري أمام الاتفاق بهدف لكل منهما.

فيما يطمح فريق الخليج في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لتحسين مركزه في الدوري والصعود إلى المراكز المتقدمة والابتعاد عن مراكز الهبوط وقاع الترتيب.

وشارك محمد شريف في 14 مباراة مع فريقه الخليج، في 14 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدف اخر ،حيث لعب 12 مباراة في الدوري السعودي وساهم خلالها بالأهداف الثلاثة.

وإجمالا لعب كريم بنزيما 15 مباراة مع الاتحاد بمختلف المسابقات بإجمالى 1,302 دقيقة سجل 15 هدفا وصنع 4 أخرى بمساهمة تهديفية 19 هدفا.

وخلال مباريات الدورى السعودي لعب كريم 12 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، الهاتريك الأول له بقميص "العميد" ضد منافسه أبها بالدوري السعودي للمحترفين، وقاد بنزيما فريق الاتحاد للفوز 4-2 على أبها ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، عبر تسجيل 3 أهداف، ليصل إلى 8 أهداف في 12 مباراة بالمسابقة المحلية.