غداً.. رئيس الوفد يعقد مؤتمره الانتخابى الرابع بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - عبدالسند يمامة يناشد المصريين فى الخارج المشاركة الإيجابية الجاليات المصرية حول العالم ترسم ملحمة وطنية فى حب البلاد ومستقبل الوطن مستمرون فى الحملة الانتخابية بكل ربوع مصر.. ولجان الوفد فى المحافظات تعمل على مدار الساعة أطالب الدول الراعية للهدنة فى غزة بتكثيف جهودها للوصول إلى حل الدولتين ضرورة مضاعفة المواد الإغاثية لأهالى غزة للتغلب على أزمات حرب الإبادة

ناشد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الجاليات المصرية فى الخارج ضرورة المشاركة الإيجابية فى ماراثون السباق الرئاسى الذى انطلق اليوم فى عواصم العالم، مؤكداً أن المصريين فى الخارج جزء أصيل من النسيج الوطنى، ومشاركون رئيسيون فى بناء الوطن.

وقال رئيس الوفد إن المصريين فى الخارج سيرسمون اليوم ملحمة وطنية فى حب البلاد واختيار مرشح من بين المرشحين الأربعة لتولى زمام أمور الوطن خلال السنوات المقبلة.

وطالب الدكتور عبدالسند يمامة جموع المصريين فى الخارج بحسن الاختيار والتفكير الجيد قبل الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بما يخدم مصلحة الوطن فى ظل الظروف الراهنة والأزمات الطاحنة التى يعيشها المواطنون، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من صراعات وما يشهده العالم من تحولات ما يستدعى رؤى جديدة وأفكاراً متطورة.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أنه يمتلك برنامجاً شاملاً، يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل كل الحلول العاجلة والآجلة للقضاء على كل المشكلات التى يعيشها المصريون.

وأكد رئيس الوفد أن أبناء الشعب المصرى فى الداخل والخارج يرسمون ملحمة وطنية وعرساً ديمقراطياً يراقبه العالم عن كسب ويشهد إرادة شعب، ونزاهة وإشرافاً قضائياً، واختياراً حراً عبر صناديق الاقتراع.

وفى السياق ذاته يعقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مؤتمره الانتخابى الرابع اليوم الجمعة فى الخامسة مساء بساحة مناسبات النائب الوفدى عيد هيكل بشارع مؤسسة الزكاة فى المرج بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوفد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع غفيرة من المواطنين بالمنطقة والقاهرة الكبرى.

وشدد رئيس حزب الوفد على أنه مستمر بصورة مكثفة فى عملية الدعاية الانتخابية بربوع مصر حتى بدء الصمت الانتخابى وفقاً للمواعيد المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال رئيس الوفد إن اللجنة المركزية لحملته الانتخابية فى المقر الرئيسى بالدقى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بالمحافظات وذلك للرد على استفسارات الناخبين وشرح البرنامج الانتخابى ومحاوره وآليات تنفيذه.

وعلى صعيد آخر طالب الدكتور عبدالسند يمامة الدول الراعية للهدنة فى غزة «مصر والأردن وأمريكا» ضرورة مواصلة الضغوط للوصول إلى هدنة كاملة تحفظ للأشقاء الفلسطينيين أرضهم ودماءهم ووطنهم.

وأشار رئيس الوفد إلى ضرورة تكثيف المساعدات العينية والإنسانية إلى غزة لمساعدة الأشقاء فى حرب الإبادة الشاملة التى تعرضوا لها منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وقال إن الصراع العربى الإسرائيلى امتد عدة عقود عبر حروب مستمرة واستنزاف لموارد المنطقة بل وضعها فوق فوهة بركان، مؤكداً أن الحل الأمثل للصراع هو الجلوس حول طاولة المفاوضات لإقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.