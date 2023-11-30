متحدث الحكومة: غلق مباني الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:30 مساءً - قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل الوزارات انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا داعي لوجود موظفين داخل المباني القديمة للوزارات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وجه بإغلاق تلك المباني لحين انتهاء خطط استغلالها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "ستغلق المباني القديمة تماما والعمل كله سيكون من العاصمة الإدارية الجديدة".

وقال: "سيتم استغلال هذه الأصول الاستغلال الأمثل، ولكن لا يوجد في الوقت الحال شيء يمكن الإعلان عنه في هذا الشأن".

وتابع: "أزمة الدولار عندما حدثت، حدثت بفعل ما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية، حيث أدى ذلك لهروب رؤوس الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن تفشي فيروس كورونا والأزمات الكبرى التي تحدث في أوروبا".

وقال: "في الوقت الحالي، الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة، خاصة في ظل وجود فجوة دولارية، فهناك تقشف كبير فيما يتعلق بالدولار، حيث تتم عملية ضبط الإنفاق".