عادل حمودة عن انتخابات 2024: ملفات الأمن القومى أولوية لدى الرئيس القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:30 مساءً - قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قضية الأمن القومي المصري هى قضية ترتبط بالحدود مع قطاع غزة وإسرائيل والحدود مع ليبيا والسودان، وبالتالي فإن الرئيس القادم عليه أن يتعامل مع ملفات الأمن القومي بأولوية في التهدئة، وأن تستمر نفس الحكمة في إدارة الصراع على الجبهات الثلاثة بعد التخلص من الإرهاب في سيناء.

وأضاف "حمودة"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "التخلص من الإرهاب في سيناء عنصر، والإنفاق على البنية الأساسية تمهيدا للتنمية عنصر آخر، حيث مهدنا الأرض بالأمن وكل دعائم القوة الذاتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء، أي أننا تجاوزنا ما يمكن وصفه بالمرحلة الصعبة".

وتابع الكاتب الصحفى: "يمكن أن تكون المرحلة القادمة محددة في أكثر من اتجاه، الأول زيادة نصيب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، الثاني يمكن للدولة أن تتخارج من بعض المشروعات".