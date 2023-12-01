نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسل القاهرة الإخبارية يكشف جهود السفارة المصرية بموسكو لتسهيل عملية الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت السفارة المصرية في العاصمة الروسية موسكو عبر منصاتها على وسائل التواصل الإجتماعي، بدأت بنشر كل المعلومات التي تخص عملية الإنتخابات، وذلك لحث الجالية المصرية على المشاركة، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية تقوم بتقديم جميع التسهيلات من أجل اكمال عملية الاقتراع للناخب المصري.

*الجالية المصرية ودورها في حث المصريين على الانتخاب*



وأوضح مشيك، خلال مراسلته لــ «القاهرة الإخبارية»، أن الجالية المصرية قامت بعدة فعاليات من أجل إتمام عملية الانتخابات، حيث عقدت الجالية المصرية عدة ندوات خلال الأيام الماضية لتشرح فيها الطرق والخطوات التي يقوم بها الناخب لاتمام عملية الانتخاب، ومرت الندوات على أهم الانجازات التي تمت في الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

واستكمل: « السفارة المصرية ستفتح أبوابها للمنتخبين في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو، أي الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة، وستستمر حتى التاسعة مساءًا، وستمدد حتى الأحد الموافق الثالث من ديسمبر، وتأمل السفارة المصرية في موسكو بعدم حدوث أي معوقات أمام المقترعين».

