نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يصف "يوشيمورا ساكوچي "بأسطورة المصريات.. ويصرح: التعارف بدأ بخناقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت السفارة اليابانية بالقاهرة مساء أمس بعالم المصريات الياباني يوشيمورا ساكوچي أحد أقدم علماء المصريات والذي بلغ من العمر 80 عامًا قضى 60 منهم في دراسة الآثار المصرية القديمة.

وألقى الدكتور زاهي حواس كلمة خلال الحفل قال فيها إن بداية التعارف بينه وبين يوشيمورا كانت بخلاف أدى بعد ذلك لصداقة عميقة بينه وبين الرجل الذي أحب مصر وعشق آثارها، وهو يستحق التقدير والتكريم الذي ناله.

وبكى يوشيمورا ساكوجي خلال كلمة الدكتور زاهي حواس الذي وصفه بأنه أسطورة وقلبه نابض بحب مصر والآثار المصرية وقدم العديد من الاكتشافات الهامة ضمنها مركب خوفو الثاني واكتشاف أبو صير الذي أعطى الدليل على تطور الأهرامات.

ومن ناحيته قال ساكوجي يوشيمورا عالم المصريات الياباني إنه يعشق مصر وعاش بها أكثر من ٦٠ عامًا ولديه الآن أكثر من ٤٢ مدرسة بحثية في مصر للبحث والتنقيب عن الآثار.

وأوضح ساكوجي إنه بدأ حياته الأثرية عندما قرأ كتاب لهوارد كارتر عن الملك توت عنخ آمون وساعتها قرر السفر لمصر والعمل في مجال الآثار والتنقيب عنها.

وانعقد الحفل مساء أمس بمناسبة حصول الدكتور يوشيمورا على وسام الكنز المقدس الأشعة الذهبية مع رابطة العنق من الامبراطور الياباني، والذي يعد أرفع الأوسمة بدولة اليابان لمجهوداته في المجال الأثري.

وشهد الحفل السفير الياباني، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف الكبير، والدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتور حسين كمال مدير عام الترميم بالمتحف الكبير، وصبري فرج مدير عام منطقة سقارة الأثرية.