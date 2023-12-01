"سويلم": تركيب منظومة الطاقة الشمسية لـ 85 بئرا جوفيا بالوادي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عن تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ ٨٥ بئرا جوفيا بالوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع، أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.

وقال سويلم إن المياه الجوفية العميقة في مصر؛ مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى حوالى 1 كيلومتر، مشيرا للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه، لذلك تسعى الوزارة للحافظ على هذا المورد الهام للأجيال القادمة وذلك من خلال الإدارة الرشيدة له.