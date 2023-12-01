سفير مصر ببروكسل يؤكد بدء العملية الانتخابية في السفارة المصرية ببروكسل بسهولة ودون أي عوائق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:36 مساءً -

صرح سفير مصر لدي مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ورئيس اللجنة الانتخابية في بروكسل الدكتور بدر عبد العاطي بأن عملية التصويت للمصرين المتواجدين على الأراضي البلجيكية وفي دوقية لوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ قد بدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر.

اضاف ان عملية التصويت بدأت بقيام رئيس البعثة بالإدلاء بصوته وأعضاء السفارة في بروكسل وأعضاء الجالية المصرية المقيمين ببلجيكا ولوكسمبورج، موضحا أن عملية التصويت تجري بشكل سلس ودون أي عوائق تذكر وفي حضور ممثلي بعض المرشحين، فضلا عن ممثلي عدد من وسائل الاعلام التي حرصت علي تغطية عملية الاقتراع. وأشار عبد العاطي إلى أنه يتم تنفيذ التعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بكل دقة، اتصالًا بالتحقق من هوية الناخبين وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المصري الساري.









ونوه الي انه تم توفير كافة سبل الرعاية للمنتخبين ولاسيما في ظل ظروف الطقس الصعبة وسقوط الثلوج المتوقع خلال الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية حيث تم توفير أمكان انتظار داخل السفارة تكفي لكل أعداد للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي على متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب على مدار الأيام الثلاثة ١ و٢ و٣ ديسمبر الجاري من الساعة ٠٩٠٠ صباحًا الى الساعة ٠٩٠٠ مساءً، على ضوء التعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وانه سبق بدء عملية التصويت اختبار اجهزة التابليت المخصصة لعملية الاقتراع والتواصل مع كافة ابناء الجالية والمقيمين علي اراضي بلجيكا ولوكسمبورج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لاحاطتهم بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وحثهم علي ممارسة حقهم الذي كفله الدستور بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

واكد سفير مصر ان عملية التصويت ستتواصل الي اليوم الاخير الاحد ٣ ديسمبر حيث سيتم اغلاق عملية الاقتراع في تمام التاسعة مساء لبدء عملية الفرز والحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم وارسال النتائج الي وزارة الخارجية لتقوم بدورها بنقلها الي الهيئة الوطنية للانتخابات.