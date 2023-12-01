شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف بوابة مدرسة بحى الشيخ رضوان فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:36 مساءً - سقط منذ قليل، عدد من الشهداء والجرحى، فى قصف إسرائيلى استهدف بوابة مدرسة بحى الشيخ رضوان فى قطاع غزة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.