نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدد من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي تُجرى على مدار 3 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر 2023 والتي تتم وسط أجواء احتفالية كبيرة من أبناء الجالية المصرية بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي.

وأكد المشاركون، دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، في شتى المجالات سواء في الصحة، أو التعليم، أو الكهرباء، أو النقل أو في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة بالإضافة إلى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما أكد أبناء الجالية المصرية ببريطانيا أن مشاركتهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت المهم يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعي الشعب المصري أمام العالم وحسه السياسي ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد وزير النقل سعادته البالغة بهذا العرس الديمقراطي لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، مشيدا بحرص أبناء الجالية المصرية ببريطانيا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

وأكد أن ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة من المصريين فى بريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأن أبناء الوطن بالخارج يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من أجل خدمة الشعب المصري العظيم.