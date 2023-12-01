نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يلتقي رئيس شركة هاتشيسون العالمية لبحث التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع كليمنس شانج، رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون العالمية، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري.

وفي بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية وأنه يوجد في مصر 55 ميناء بحريا (18 ميناء تجاريا و37 ميناء تخصصيا).

ويتم العمل على تطوير صناعة النقل البحري واللوجستيات بتطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والربط بينهم وبين مناطق الإنتاج عبر شبكات من وسائل النقل الحديثة (شبكة القطار الكهربائي السريع)، كما أن بمصر قوة بشرية كبيرة ويتم تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري.

وتمتلك مصر أراض زراعية وحاصلات زراعية متنوعة يتم تصديرها للخارج وهو ما يساهم في رواج في الموانئ وزيادة التصدير للخارج.

وأشار إلى تطور منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام وكذلك توافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات، مضيفا أن مصر تشهد تطورا كبيرا في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر وحيث قامت بتصدير شحنة هيدروجين مؤخرا إلى الخارج.

ولفت إلى أن شركة ديمي البلجيكية جار التعاون معها بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بجرجوب.

وذكر التطوير الشامل لميناء جرجوب بحيث يتوافر فيه محطات حاويات وبضائع عامة وصب سائل وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجوب.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة هاتشيسون العالمية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل البحري خاصة مع ما تشهده مصر من تطور كبير في هذا المجال، مشيرا إلى استثمار الشركة في مجال الطاقة في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونج كونج.

وأضاف أن هاتشيسون على سبيل المثال تمتلك شركتي CKI وهاسكي واللتان تعملان في مجال الطاقة.

ولفت إلى الاهتمام الكبير لهاتشيسون للتعاون مع الجانب المصري مجال الهيدروجين الأخضر وهو ما رحب به وزير النقل وأكد الاستعداد التام من الجانب المصـري للانطلاق في التعاون في هذا المجال المهم.

وأشار إلى أن إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بأولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.

ويأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور “السخنة – الإسكندرية” اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما حدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحطة، مشيرا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.