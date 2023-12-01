مصدر مطلع: استمرار الاتصالات المصرية القطرية للعودة إلى الهدنة في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 01:34 مساءً - أكد مصدر مطلع، استمرار الاتصالات المصرية القطرية التي تحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة مره أخري إلى المفاوضات.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة، التي أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلتحيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وصباح اليوم أعلنت مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب رفضت تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الإذاعة العبرية، إن "القتال عاد"، ناشرة صورة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا.