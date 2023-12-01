الرئيس السيسي: حرصنا على إنشاء صندوق الخسائر خلال قمة كوب 27 في شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 01:34 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حرصت خلال قمة المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفعاليات قمة المناخ كوب 28 فى دبي بالإمارات.

وأقر مؤتمر COP28 المنعقد فى مدينة دبى، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى لتخفيف الآثار عن الدول المتضررة من التغير المناخى.

وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.

ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.

وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.