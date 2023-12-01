الأهلى يختتم مرانه الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز فى دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:36 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التى تجمع الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وخاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذى سيستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمقرر إقامتها السادسة السادسة مساء غدا السبت.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.