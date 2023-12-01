عاجل - انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا.. نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، لقطات من المظاهر الاحتفالية للجاليات المصرية في الدول؛ السعودية وقطر وهولندا وفرنسا، وذلك في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إذ يصطف المصريون صفا واحدًا لدعم القيادة السياسية.

انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

انتخابات الرئاسة 2024.. الجاليات المصرية تحتفل في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا

انتخابات الرئاسة 2024.. سفير مصر في لبنان يوجه رسالة لـ أبناء الجالية

ودعا السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، أبناء الجالية المصرية إلى التصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأوضح موسى، في تصريحات تلفزيونية، أن السفارة تتواصل مع أبناء الجالية المصرية لتشجيعهم وتوعيتهم بخطوات التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، فضلًا عن تذليل أية عقبات أمام تصويت أبناء الجالية المصرية.

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في هولندا.. المصريون يصوتون

واستعدت السفارة المصرية في هولندا، فجر الجمعة، لانطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة 2024، وبدأ المصريون في التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في هولندا.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في هولندا.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في هولندا.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في هولندا.. المصريون يصوتون

انتخابات الرئاسة 2024.. بدء تصويت المصريين في أوزباكستان وباكستان وأفغانستان

كما انطلقت العملية الانتخابية، فجر الجمعة، وبدء تصويت المصريين في كل من أوزباكستان وباكستان وأفغانستان في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

انتخابات الرئاسة 2024.. بدء التصويت في كازاخستان وبنجلاديش وسريلانكا والهند

وانطلقت عملية التصويت للمصريين في الخارج، فجر الجمعة، في كل من كازاخستان وبنجلاديش وسريلانكا والهند في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

انتخابات الرئاسة 2024.. مشاهدة تغطية مباشرة لحظة بلحظة (بث مباشر الآن)

سفير مصر في ماليزيا يكشف عن آخر تطورات انتخابات الرئاسة 2024 بعد بدء التصويت

وقال السفير رجائي النصر، سفير مصر في ماليزيا، إن التصويت بدأ منذ ساعة وسيمتد حتى التاسعة مساءً، وتم تجهيز السفارة بشكل تام لاستقبال الناخبين المصريين، مضيفا أن عدد الجالية المصرية بماليزيا كبير، مؤكدًا أنه يتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على اللجنة الانتخابية، مشيرًا إلى أن بوادر المقبلين للانتخاب مشرفة، والمقبلون على السفارة أعدادهم كبيرة، بالرغم أن الجمعة هو يوم عمل.

وأوضح النصر، خلال مداخلة تلفزيونية، أن يومي السبت والأحد ستكون نسبة المشاركة أكبر من اليوم، لأنهما يومي العطلة الأسبوعية في ماليزيا، مؤكدًا أن المواطن المصري قد يكون بعيدا بعض الشيء عن الأخبار أو المعلومات التي تخص الحملات الانتخابية، ولكن يأتي دور السفارات في نشر الوعي عن المرشحين عن طريق الحملات والنشرات وغيرها، وهذا ما تعمل عليه السفارة المصرية بماليزيا.

وأكد أن كل القنوت المصرية عبر خطوط القمر الصناعي تنقل الأحداث إلى ماليزيا والغالبية العظمى على وعي بما يحدث، وبمساعدة الجاليات والسفارات نسعى لجعل المصريين ملمين بكل المعلومات.

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

كما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، تجهيزات مكثفة من الجالية المصرية في أمريكا، استعدادًا لانطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة 2024.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من صباح لقطات من تجهيزات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، رافعين أعلام تحيا مصر داعمين المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية في أمريكا تستعد لانطلاق الماراثون وبدء التصويت

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في أستراليا

ويستمر المصريون في مدينة سيدني بأستراليا، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، بالتزامن مع أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، في التوافد على مقار اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالقنصلية المصرية، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب الانتخاب.

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في أستراليا

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في أستراليا

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في أستراليا

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في أستراليا

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

ونشرت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، لقطات من بدء عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 في دولة الصين مع مشاركة فعّالة من أبنائنا المصريين بالخارج في القنصلية المصرية بالصين في الساعات الأولى، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

الصور الأولى من انتخابات الرئاسة 2024 في الصين.. المصريون يصوتون

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

وشهدت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية إقبالًا من المصريين في العاصمة سول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.

وتوجه عدد من المصريين العاملين بالسفارة والمقيمين في كوريا الجنوبية ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية في سول، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم الأحد 3 ديسمبر، وتتوقع البعثة حضور المزيد من المواطنين المصريين للتصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بكوريا الجنوبية، حسب ما أعلنته السفارة المصرية في سول.

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. شاهد لحظة إدلاء المصريين في كوريا الجنوبية بأصواتهم

انتخابات الرئاسة 2024.. بدء تصويت المصريين في الصين ودول جنوب شرق آسيا

وبدأ تصويت المصريين في كل من الصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين وتايوان في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

بيان مهم من سفير مصر في اليابان بشأن انتخابات الرئاسة

وقال السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، إن السفارة المصرية في اليابان تبذل كل الجهود المُمكنة لتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وهو استحقاق رئاسي مهم.

وأكد أبو بكر، في بيان للسفارة المصرية في طوكيو، أن الجالية المصرية في اليابان على درجة عالية من الوعي وإدراك لأهمية المشاركة السياسية، وقد تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وإبلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد على أهمية ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت بهذا الاستحقاق الدستوري المهم.

انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة 2024 في اليابان.. المصريون يدلون بأصواتهم

أدلى عدد من المواطنين المصريين المقيمين في اليابان بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد فتح السفارة المصرية لدى طوكيو باب التصويت على تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبدأت في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في دول اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فى الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواطنة مصرية بعمان: نتسابق للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024

وأكدت نهال النحراوي، من الجالية المصرية من صلالة بسلطنة عمان، أن السفارة على تواصل مستمر معهم على مستوى 11 محافظة في السلطنة للمشاركة في العرس الانتخابي، موضحةً أن المشاركة فعالة ويتسابق المصريون للتصويت حبًا في مصر، موضحة أنها سافرت في حافلة ستقطع 2400 كيلومتر ذهابًا وإيابًا للتصويت.

وأشارت النحراوي، في مداخلة هاتفية، إلى أن الدور المصري بالخارج يجب أن يكون حيوي وفعال، وهذا ما يقوم به المواطنون المصريون في سلطنة عمان، مؤكدة أن مشهد الحافلة التي تقلها مشهد وطني أكثر من رائع، حتى الأطفال في غاية السعادة وهم مع آبائهم ذاهبين لتأدية واجب وطني.

ودعت كل مواطن مصري خارج حدود بلاده، في ظل هذه الظروف العصيبة أن يدلي بصوته، لأن ذلك هو حقه الديموقراطي، وهذا ما يدل على الانتماء للوطن، لافتة إلى أن تجهيزات تسهل المشاركة على كل الجاليات.

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات ومشاهد من استعدادات أبناء الجلية المصرية في عمان، إذ انطلقت الحافلات من مدينة صلالة للتوجه لمقار الاقتراع في مدينة مسقط، وذلك للإدلاء بأصواتهم مُستهلين مسافة تصل إلى 10 ساعات.

ورفع المصريون في عمان لافتات وصور دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أثناء الذهاب والاستعداد للتصويت في الانتخابات المصرية بالخارج.

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

"سفر 10 ساعات".. مصريون في عمان يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

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انتخابات الرئاسة 2024.. بدء العملية الانتخابية بالخارج

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين في الخارج "انتخابات الرئاسة 2024"، اليوم، والتي تستمر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، ويوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بما يقرب من 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مصر تنتخب الرئيس

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الهيئة الوطنية تصدر ضوابط لآلية تصويت المصريين في الخارج بشأن انتخابات الرئاسة 2024

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

كما أنه لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عامًا، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، حسب قانون الانتخابات.