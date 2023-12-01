عضو «اتحاد المصريين» في البحرين: تزايد أعداد الناخبين بعد صلاة الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:37 مساءً - قال رامي علم الدين، عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنَّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بالنسبة للمصريين في مملكة البحرين بدأت في التاسعة صباحاً بتوقيت المنامة، وسط إقبال متوسطن بدأ يتزايد مع الوقت، خاصةً وأنَّ يوم الجمعة عطلة أسبوعية بالمملكة.

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أعداد الناخبين تزايدت عقب أداء صلاة الجمعة، كما كان متوقعاً، لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية، مثل الحملة التطوعية لحشد الناخبين وتقسيم فريق العمل على المحافظات المختلفة بالبحرين.

وتابع عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج: «لدينا مندوب في كل محافظة ونغطي مملكة البحرين بالكامل»، مؤكداً أن هناك عشرات المتطوعين من المصريين، لحشد راغبي التصويت من وإلى مقر السفارة المصرية بمملكة البحرين.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".