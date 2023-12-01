السفير أحمد أبوزيد: العملية الانتخابية بالخارج تسير بسهولة والإقبال جيد جدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:37 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر والإقبال جيد جداً ومشجع فى اليوم الأول لـ الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السفير أبو زيد - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات المُشكلة بمقر وزارة الخارجية لم تتلق أية شكاوى مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث يستمر التواصل بين الغرفة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية على مدار الساعة لتقديم الدعم للبعثات والإجابة عن أية استفسارات، و لضمان سلاسة إجراءات العملية الانتخابية.

وكشف عن أن السفارة المصرية في ويلنجتون بنيوزيلاندا كانت أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، نظرًا لفارق التوقيت، حيث تستمر عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءاً وفقاً للتوقيت المحلى لكل بلد.

ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث الرسمي أنه خلال الفترة التحضيرية تم موافاة كافة السفارات والبعثات المصرية في الخارج بكافة الاحتياجات الفنية واللوجستية، كما تم إحاطتهم بمختلف الجوانب التنظيمية والإدارية لتيسير اضطلاعهم بكافة المهام المنوطة بهم لضمان إتمام الاستحقاق الانتخابي بالخارج بسهولة ونجاح.

وأوضح انه تم إجراء تشغيل تجريبي لكافة الأجهزة والبرامج التي سيتم استخدامها خلال الاقتراع، لاسيما أجهزة القارئ الإلكتروني التي تم موافاة عدد من السفارات ذات الكثافة التصويتية العالية بها لتيسير عملية الاقتراع، كما تم عقد دورات تدريبية ومحاضرات حضورياً وافتراضياً للسادة السفراء رؤساء اللجان الفرعية لتوضيح المحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب السفير أبو زيد عن الثقة فى قدرة البعثات المصرية في الخارج على إدارة العملية الانتخابية بالمهنية والحيادية الكاملة، خاصة على ضوء الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية، والتي وصل عددها إلى عشر استحقاقات دستورية في العشر سنوات الأخيرة.

كما أعرب عن تقديره لما رصدته السفارات والقنصليات المصرية من حرص واضح من جانب أعضاء الجاليات المصرية في الخارج على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، موضحاً أن العملية الانتخابية في الخارج تستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 لجنة انتخابية في 121 دولة، وتنتهى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجارى.

وفي وقت سابق ، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.