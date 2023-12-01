نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات وزير الري عن جهود الحفاظ على المياه الجوفية العميقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تحقيق الإدارة المثلى للمياه، وخاصة المياه الجوفية التي تقع على أعماق كبيرة من سطح الأرض للحفاظ عليها للأجيال القادمة خاصة أن هذا المورد الهام غير متجدد.

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا اليوم، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية العميقة، ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وإستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.

وتستعرض "دوت الخليج" في السطور التالية أبرز التصريحات الهامة لوزير الري خلال الاجتماع:-

- الوزارة حريصة على متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية.

- نسعي لتحقيق الإدارة المثلي للمياه الجوفية العميقة والاستخدام الرشيد لها

- المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى حوالى ١ كيلومتر

- للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

- نعتمد النهج العملي في إدارة واستخدام المياه الجوفية العميقة.

- تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ ٨٥ بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.

- وضعنا محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

- نفذنا شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.

- شبكة الآبار المراقبة ساعدت في تحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي.

- نتوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

- نتوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى للأجيال القادمة.

- نبدأ التوسعات التنموية على المياه الجوفية العميقة بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.