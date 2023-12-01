نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان.. 5 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم خلال شهر نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعضوية عمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة، الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ أي قرار لحماية أمن مصر القومي، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية بشأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، وذلك حفاظا على مقدرات الدولة المصرية واستقرارها الراسخ.

كما بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد لفخامة الرئيس السيسي، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

وعلى صعيد آخر أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وهو من أبناء جامعة حلوان والذى حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطه اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز، وأضاف أن الجامعة دائمًا ما تفتخر بأبطالها الرياضيين الذين يحملون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، وتمثيل جامعة حلوان أمام دول العالم.

وفى إطار حرص جامعة حلوان على عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة، وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

كما وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري، ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

هذا بالإضافة إلي بروتوكول تعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغويًا وتربويًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

كما وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

بجانب توقيع جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.

كما استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة نورنبيرج الألمانية لبحث سبل التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، ويأتى ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

وفى ذات السياق استقبل رئيس جامعة حلوان وفدًا من جامعة غرناطة الإسبانية وذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية، وإنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي وفودان الصينيتين ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى."، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

كما استقبل رئيس جامعة حلوان فريق الهيئة القومية

لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية الفنية، مؤكدا على أن الجامعة تمتلك كوادر متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات الجامعة.

وفى إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها رئيس جامعة حلوان، أجري الدكتور السيد قنديل جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين ومعهد الملكية الفكرية وكليتى السياحة والفنادق والتربية الرياضية بنات.

وقام رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

كما قام الدكتور السيد قنديل بإجراء جولة تفقدية لكليات " الخدمة الاجتماعية - الآداب – الحقوق – الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وشدد على أهمية إتقان الطالب للغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية التربية بالجامعة، حيث شدد خلالها على أهمية التدريب العملي لطلاب الكلية، وضرورة امتلاكهم مهارات لغوية عالية، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما أوصى بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي.

واستكمل الدكتور السيد قنديل سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وأكد على أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين، وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

هذا وقد قام الدكتور السيد قنديل، بجولة تفقدية للمطعم المركزي، وتفقد صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب.

وشهد الدكتور قنديل اجتماع مجلس كلية التربية ووجّه بضرورة إعداد الكلية نموذجًا متطورًا للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، مؤكدا علي ضرورة جذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم واستحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، وأفاد رئيس جامعة حلوان أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

وعقدت جامعة حلوان العديد من الندوات والمؤتمرات وكذلك الدورات التدريبية خلال شهر نوفمبر، حيث انطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي، تحت شعار "دور الجامعات في دعم تنمية صعيد مصر وسيناء، وتناول مناقشة العديد من المحاور دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية.

هذا وقد استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، وتاتى تلك الندوة في إطار حرص الجامعة على دورها في نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية لدى طلابها.

وعقدت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، ندوة بحضور المدرب الدولي الدكتور صلاح أبو المجد، أحد أفضل صانعي المحتوى في مصر، واستشاري المبيعات والتسويق. وصرح رئيس جامعة حلوان "النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والإيمان بالذات"، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تكوين الوعي لدى الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.

كما نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ندوة بعنوان "الشباب وحفظ السلام" تحت شعار المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار" انزل.. شارك"، بهدف تسليط الضوء على دور الشباب في المحافظة على السلم الاجتماعي، وأهمية مشاركة الشباب في بناء مجتمع آمن ومستقر.

ونظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان "صياغة العقود باللغة الإنجليزية"، تناول التدريب مراحل إعداد العقود وفنيات الصياغة القانونية، مع التركيز على أهم المصطلحات وتوظيفها، ومناقشة أنواع العقود والوثائق ذات الصلة، إضافة إلى آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد العقود والتحقق من صحتها.

كما نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تدريب المدربين على إدارة الحاضنات" TOT، حيث أن الحاضنات توفر بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب، فهي تزودهم بالمعرفة والخبرات وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

هذا وقد عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

هذا ونظم قسم التصميم الداخلي والأثاث وبرنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث، تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل، وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.

وعقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه بشكل دوري شهريا، حيث تناولت جلسة شهر نوفمبر الحالي كيفية تنظيم انتقال الإشارات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.

ونظمت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان نظمت ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى "، ويأتي ذلك تأكيد أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.

كما نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي"، في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

هذا وأطلقت جامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في "الصحة النفسية والإرشاد النفسي تنظمها وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى.

وعقد مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية، ندوة بعنوان "الصيانة الذكية للمباني العامة والتراثية"، وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الصيانة الذكية في المحافظة على المباني العامة والتراثية، وتناولت كيفية التعرف على محتويات الأكواد الخاصة بصيانة وتشغيل المباني، وآليات التنفيذ وتبعيات ذلك على المباني.

واعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ويبينار عن اتفاقية النشر الحر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر شبرنجر نيتشر.

وفى إطار حرص جامعة حلوان لصقل المهارات، أعلن مركز اللغات عن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته الألماني، لطلاب الجامعات المصرية.

وقد أعلن المركز عن مواعيد بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".، ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه لمقر المركز.

كما أعلن أنه يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس - دراسات عليا، بجانب التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل، وترجمة بيان الدرجات، وترجمة ملخص الرسائل والأبحاث، وإثبات القيد للسفر، كما يوفر المركز ترجمة إفادات السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

كما تم الاعلان عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية وتكون مواعيد الدورة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بمعمل رقم 6 بالمبنى الفرعي لكلية الآداب، كما عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

وفي جانب خدمة المجتمع التى تقوم به جامعة حلوان، نظمت كلية التمريض جامعة حلوان قافلة تمريضية للتوعية بالاكتشاف المبكر لسكر الحمل وذلك ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع.

وقد شاركت جامعة حلوان في الاجتماع المنعقد بديوان عام محافظة الجيزة، وخلال الاجتماع تم تقديم تقريرًا كاملًا عن انجازات المشروع القومي لمحو الأمية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة.

كما واصلت جامعة حلوان دورها فى تأهيل طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للمشاركة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الجمهورية الجديدة بلا أمية حيث نفذت كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل طلاب وطالبات الكلية، وتضمن البرنامج عدة محاور تدريبية تهدف لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمفاهيم والمهارات اللازمة للانضمام لفرق المشروع القومي لمحو الأمية.

هذا وقد افتتح الدكتور السيد قنديل جناح مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة حلوان وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة، وشهد رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات ملتقى تعزيز قيم العمل التنموي الذي عقد بمجمع الفنون.

كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض.

ونظمت كلية الآداب بجامعة حلوان الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب"، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتسويق مشروعات الطلاب وإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم.

وقد نظمت كلية الصيدلة، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة للتعرف على طبيعة العمل بها والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

ولتخفيف الأعباء على العاملين بجامعة حلوان قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

كما تم افتتاح المعرض الخيري للملابس بأسعار رمزية، بمجمع الفنون والثقافة، ويأتي ذلك تأكيدا على حرص الجامعة على تقديم كافة الدعم للطلاب انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب، والذى يعد صورة من صور التكافل الإجتماعي.

ونظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان المعرض الخيرى بالتعاون مع بنك الكساء المصري، ويهدف المعرض إلى دعم وخدمة الطلاب بالجامعة، في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء بين الطلاب، وتقديم منتجات بجودة عالية لهم بأسعار رمزية.

هذا وقد أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمباني 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، وقد تم إخلاء المبنيين بنجاح وفقًا لخطط الطوارئ الموضوعة، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ

وفى جانب اهتمام جامعة حلوان بدعم مواهب الطلاب نظمت المدينة الجامعية حفلًا فنيًا للطلبة الموهوبين بمبنى ٩ بمدن الطلبة، وهذا يؤكد حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها.

كما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني 2024/2023، ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة.

ونظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب "ماراثون" سباق دراجات يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك في ظل دعم جامعة حلوان للأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة.

كما نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، وتضمن العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان، إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل، ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية.

ونظمت جامعة حلوان بطولة الثقافة الرياضية وتأتي هذه البطولة تأكيدا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي.

وتنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة خماسيات كرة القدم لطلاب وطالبات كليات الجامعة وياتى ذلك فى إطار دور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء وعي الطالب، من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية التي تعزز روح الفريق وتنمي مهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

بجانب تنظيم زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة حلوان للأسمدة، حيث شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين، وهذا يؤكد على حرص الجامعة لتوفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب الوافدين، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده

كما حصد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية

حيث فازت الطالبة مروة علي بالمركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي، كما فازت الطالبة أسماء عصام حمدي الطالبة بالمركز الثاني في نفس المجال،وفازت الطالبة رنا هشام الطالبة بالمركز الثاني في مجال حفظ الطعام، وقد شارك في المسابقة 10 دول عربية.

وحصدت جامعة حلوان 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات (السباحة زعانف" طلبة وطالبات" ) ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة، حيث حصد فريق الجامعة في الالعاب الفردية على 4 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، 2 ميدالية برونزية، وفى التتابع حصد فريق الجامعة على ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية.

كما أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة.

وقد نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بكلية التربية الرياضية بنات يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"، وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وذلك بمشاركة 5 فرق (كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - تنس أرضي – كرة سرعة)، بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية.

كما نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى محافظة بورسعيد للطلاب الوافدين، ضمن فعاليات "ادرس في مصر وتعرف على معالمها"، وأكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تقديم كل سبل الرعاية والدعم لطلابها الوافدين، وتمكينهم من التعرف على ثقافة وتاريخ مصر العريق".

وأطلقت جامعة حلوان مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي، وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

كما أطلقت جامعة حلوان مسابقة للأفلام القصيرة

في إطار جهود الدولة المصرية في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتنفيذا لمسابقة (معا) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، أطلقت جامعة حلوان مسابقة للأفلام القصيرة بجوائز مالية وتتمثل محاور المسابقة فى نشر ثقافة التسامح والتعايش، آداب الحوار مع الآخرين، السلام الاجتماعي داخل المجتمع، تدعيم قيم المواطنة، تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، مواجهة الأفكار غير السوية، دعم روح الولاء والانتماء للوطن.

وشهدت الصالة المغطاة بجامعة حلوان فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية لطلاب الجامعة، التي نظمها قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان. وشملت البطولة جميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي، بهدف اختيار الطلاب الفائزين لتمثيل الجامعة في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي 51"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

كما شارك وفد جامعة حلوان المتأهل لمسابقة "عباقرة الجامعات" في المؤتمر الصحفي لإطلاق الموسم السادس للبرنامج، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الروائي عصام يوسف، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، حيث تم اجراء قرعة المباريات.

وأيضا شاركت جامعة حلوان في أولمبياد الفتاة الجامعية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية تحت شعار (من أجل صحة أفضل لطالبات مصر) وذلك خلال الفترة من ٢٥-٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وحصدت جامعة حلوان الكثير من الميداليات (الذهبية _ الفضية _البرونزية ).

كما شارك فريق إيناكتس جامعة حلوان في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024 الذي أقيمت فعالياته بالجامعة البريطانية، بهدف تدريب الطلاب على توليد أفكار ومشاريع ناجحة بمناهج وأساليب ومهارات مكتسبة من خبرات سابقة وتجهيزهم للمنافسة في مسابقة إيناكتس 2024.

هذا وقد نجح فريق من طلاب كلية هندسة المطرية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وكان الهدف من البحث هو إيجاد مصدر وقود نظيف مستدام ذو تكلفة مقاربة لمنافسيه وهذا ما توفر تماما في الهيدروجين الأخضر، وبدأت الفكرة بدراسة تكنولوجيات انتاج الهيدروجين الأخضر بأفضل الطرق واقل تكلفة ممكنة وقد تمكن الطلاب من ذلك بعد دراسة ممنهجة تعتمد على الأبحاث والخطط التي تم نشرها في مجلات علمية موثوقة.

كما اعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشر لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا، حيث يبدأ التقديم للبرنامج من 1 يناير 2024 وتنتهي عملية التقديم في 15 مارس 2024

حصاد جامعة حلوان لشهر نوفمبر

حصاد جامعة حلوان لشهر نوفمبر

حصاد جامعة حلوان لشهر نوفمبر