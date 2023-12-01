سفير مصر بروسيا: وفرنا كل الإمكانيات اللازمة لعملية تصويت انتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً - قال السفير المصرى لدى روسيا، نزيه النجارى، إن السفارة استعدت تماما لإدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات جرت على أكمل وجه قبل عدة أيام من بداية التصويت"، وأن وزارة الخارجية المصرية وفرت كل الإمكانيات اللازمة لعملية التصويت.

وأضاف السفير المصري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في موسكو - " إن الاستعدادات على خير ما يرام وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فنحن نلتزم بهذه التعليمات بشكل دقيق جدا".

وفيما يتعلق بعدد المصريين في روسيا المتوقع مشاركتهم في التصويت، قال النجاري:" يصل عدد أفراد الجالية المصرية في روسيا إلى حوالي 40 ألف مصري، ونأمل أن يتمكن العدد الأكبر منهم من الإدلاء بصوته".

وأضاف السفير المصري لدى روسيا:" نحن ندرك أن المصريين في روسيا موجودون في مدن روسية كثيرة وقد لا تساعد الظروف بعضهم في الحضور إلى موسكو للإدلاء بصوته"، لافتا إلى بداية موسم الامتحانات لدى الطلاب المصريين ، مما قد لا تساعدهم ظروفهم على المشاركة.

وأكد النجاري أن السفارة تواصلت مع الطلاب المصريين في روسيا منذ فترة طويلة قبل التصويت لتوعيتهم بقواعد وتفاصيل عملية الانتخابات الرئاسية ونشرت هذه القواعد والتفاصيل على الموقع الالكتروني للسفارة. وأضاف:" أن كل المصريين هنا لديهم علم بما يجب عمله ونأمل أن يتمكن الجميع من القيام بواجبه ويحضر إلى السفارة للإدلاء بصوته قدر الإمكان".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".