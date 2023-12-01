اتحاد المصريين بالخارج: إقبال غير مسبوق للجاليات للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 04:36 مساءً - كشف المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، ورئيس غرفة العمليات بالاتحاد من القاهرة، أن هناك إقبال كثيف علي الانتخابات الرئاسية من أبناء الجاليات المصرية بالخارج. وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن غرفة العمليات والمتابعة والتي تضم فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، والتي بدأت عملها منذ الساعات الأولي من مساء أمس الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل خلال أيام تصويت المصريين فى الخارج ، رصدت الغرفه إقبال كبير في القنصلية المصرية بجدة ، والرياض بالمملكةالعربيةالسعودية، وايضا إقبال كثيف من المصريين بدول الخليج .

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي أنه تلاحظ أيضا إقبال كبير من الجالية المصرية بأوروبا، لافتا إلى أننا في أول أيام فتح باب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يبشر بالخير وأننا سنحقق نسبة تصويت أكبر من المتوقع. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.