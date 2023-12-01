نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: مصر نفذت مشروعات كبرى للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإنشاء ١٦٢٧ عمل صناعى بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشارك وزير الري في جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار سويلم، خلال كلمته بالجلسة، إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ١٢٠ مليون دولار، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار.

وتابع: بأنه تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والتى تعتمد على إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتنفيذ أعمال الحماية.