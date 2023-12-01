نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. "معاشات الوفد" تعقد اجتماعًا مع نقابة الصحفيين لبحث تأخّر مستحقاتهم المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد جبهة معاشات الوفد، الإثنين المقبل، اجتماعًا مع أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، وعضو المجلس؛ لبحث الخطوات التصعيدية للزملاء في أزمة تأخّر صرف الحزب لمستحقاتهم المالية.

ويناقش الزملاء في اجتماعهم مع عضو المجلس، أزمة تأخّر صرف مكافئة نهاية الخدمة، وبحث المشكلة، وطرح خطوات لحلها مع إدارة الجريدة، وبحث كل الطُرق القانونية في هذا الإطار من خلال النقابة.