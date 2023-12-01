نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يلتقي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سلسلة اجتماعاته المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري حيث التقى الوزير مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن، والذي تنتهي فترة رئاسته للمنظمة بنهاية هذا العام.

جاء ذلك بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

في بداية اللقاء، قدم وزير النقل الشكر للأمين العام للمنظمة على التعاون الكبير بين وزارة النقل والمنظمة البحرية الدولية خلال فتره توليه مسئولية الأمين العام، مشيرا إلى إلى إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالميا، مشيدا بدورها في تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.

وأعرب عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظمة حيث أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاما وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية.

وأكد الوزير، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لزيادة الدخل القومي حيث تشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة وإنشاء موانئ جديدة وتطوير الأسطول التجاري وذلك بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

كما أشاد كيتاك ليم بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها منظومة النقل البحري في مصر، مؤكدا ثقته الكبيرة في تطور الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.