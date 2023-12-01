القاهرة الإخبارية: الانتخابات تسير بسلاسة فى لندن والجالية حريصة على المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - كشف أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، عن تفاصيل اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج، موضحًا أن السفارة المصرية في لندن فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهناك 4 محطات انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين مع إمكانية إضافة محطة خامسة عند الضرورة.

وأضاف خلاف مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، حيث يصل الناخب إلى اللجنة ويتم التحقق من أوراقه الثبوتية ثم يُدلي بصوته، موضحاً أنه رغم سلاسة العملية الانتخابية، إلا أن طواقم السفارة كلهم موجودون للرد على أي استفسارات من الناخبين حول العملية الانتخابية.

وتابع: "اليوم الجمعة يوم عمل في بريطانيا، لذلك لا يُتوقع مشاركة الكثير، ومع ذلك رصدنا عشرات من المواطنين الذين حضروا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، المصريون في بريطانيا حريصون جدًا على المشاركة، حتى إن أحد المواطنين حضر أمام السفارة في ساعات الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل، وهو مغترب يقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة".

وفي وقت سابق ، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.