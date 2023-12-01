متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: اقبال المصريين بالخارج علي التصويت يؤكد أن الشعب يريد الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن اقبال المصريين فى الخارج على لجان التصويت بالعديد من الدول العربية والأجنبية، هو تأكيد واضح على وجود ارادة حقيقية للمشاركة الايجابية في صنع المستقبل وتغيير معالمه وفقا لما يحقق صالح الوطن وجميع المواطنين.

واضاف الشناوى تتابع غرف عمليات الحملة، عملية التصويت بعناية وترصد كافة فاعلياتها، وتتواصل غرفة العمليات المركزية مع المواطنيين على مدار ٢٤ ساعة ، ويتزايد الامل فى التغيير وفقا لارادة الشعب.

وقال الشناوى: تابعنا تصويت العديد من المواطنين فى بعض الدول واعلانهم أن صوتهم انحاز للمرشح فريد زهران، ومنهم الحقوقي عادل سليمان في تركيا، والكاتبة الصحفية إسراء عبدالفتاح من أمام السفارة المصرية في أمستردام، وغيرهم الكثيرين.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك