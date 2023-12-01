نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيه عاجل من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت بعض المدارس الثانوى إنذارات للطلاب المتغيبين عن الدراسة والذين تخطوا نسبة الغياب المقررة قانونًا، حيث أكدت المدارس أنه جار استخراج قرارات فصل نهائى للطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة، مطالبة أولياء أمور الطلاب بالحضور للمدارس لتقديم عذر قانونى عن الغياب قبل صدور القرار النهائي أو عمل إجراءات إعادة القيد.

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة، على تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا على أنه لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، وضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، ومن بينها تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والذي يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية، والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.