نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات وزير الري خلال جلسة انطلاق "جناح المياه" بمؤتمر المناخ COP28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم في جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض "دوت الخليج" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الري خلال كلمته بالجلسة:-

- مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ.

- الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية

- وزارة الري نفذت مشروعات للحماية من أخطار السيول بنحو ١٦٢٧ عملا صناعيا بمختلف المحافظات بتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه.

- تنفيذ أعمال حماية من السيول بأطوال ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ١٢٠ مليون دولار.

- يجب البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ

- يحب زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية.

- يجب تنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، بالتزامن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات بهدف تقليل مسببات التغيرات المناخية.

- أعمال الحماية من أخطار السيول نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى بنحو ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار.

- مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" من أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والتى تعتمد على استخدام المواد الصديقة للبيئة لتنفيذ أعمال الحماية.