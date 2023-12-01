نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم بها غدًا.. كل ما تريد معرفته عن مدارس النيل المصرية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من أولياء الأمور عن معلومات حول مدارس النيل المصرية الدولية وذلك عقب فتح باب التقديم فيها، فى هذا السياق تكشف “دوت الخليج” ما هى هذه المدارس خلال التقرير التالى:

هي مدارس مصرية دولية حكومية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.

للمدارس حاليًا 14 فرعًا يقوم على إدارتها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا.

وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

وكانت قد أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2024-2025 بفروعها الآتية: (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة – المنيا – أسيوط الجديدة – قنا – طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر – أسوان الجديدة).

وتشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق: (Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 - GR2 GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9).

يبدأ التقديم إلكترونيًا مع بداية يوم السبت الموافق 2023/12/2 الساعة الثانية عشر صباحًا، ويستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 2023/12/31، من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://nes.moe.gov.eg

ووجهت المدرسة أولياء الأمور تسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه، يمكن زيارة الرابط التالي: https://nes.moe.gov.eg/Docs/Admission%20%20Announcement_2024-2025%20(Ar_En).pdf