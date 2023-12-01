مصطفى بكرى: الرئيس السيسي جنب مصر حربا أهلية وجميع قبائل الأشراف تقف خلفه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جنب الوطن حربا أهلية كانت ستؤتي على كل شيء، وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: "هذه لحظة نلتف فيها خلف القائد الوطني عبدالفتاح السيسي ونقول له الشعب المصري سيخرج ويقول لك نعم، فكلنا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلنا مع الوطن".

ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري ، والدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.