نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس «أمهات مصر» تصف توافد المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة بـ«المفرح والمبهج» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتوافد المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووصفت عبير أحمد مشهد المصريين بالخارج خلال الإدلاء بأصواتهم بـ«المفرح والمبهج وحرصهم علي المشاركة»، لافتة إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري ومصرية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية والتي تحتم علينا انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف خلفه ودعمه.

وفي سياق متصل، وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأعضاء الاتحاد والائتلاف من آلاف الأمهات، قائلة: "عليكم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وهذا وطني علينا تجاه مصرنا الحبيبة".

الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.