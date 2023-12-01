غرفة عمليات تنسيقية شباب الأزاب: نتابع تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الـ 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - أعلنت غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهما مستمرتان في الانعقاد على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر، بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء التصويت في آخر دولة.

وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلى لكل دولة.