تنخفض 10 درجات..الأرصاد تحذر من طقس غد السبت

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس، غدا السبت، حيث تشهد البلاد طقس سيئ، وتنخفض درجات الحرارة 10 درجات ليلا

حالة طقس غدا السبت

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأوضحت، هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدد من الظواهر الجوية وتتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا وخاصة عند الخروج في الصباح الباكر بسبب برودة الأجواء خاصة في الصباح الباكر.

حالة البحر

لفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16.