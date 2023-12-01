نيوزيلاندا تبدأ التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 ديسمبر 2023 11:31 مساءً - فتحت السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، السبت، بحسب التوقيت المحلي هناك، أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي.

وتعد الدائرة الانتخابية في ويلينجتون، أول الدوائر الانتخابية التي تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات، وذلك على تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لنيوزيلاندا.

فيما أكد كريم الحسن، قنصل مصر فى نيوزيلندا، أن السفارة المصرية فى ويلينجتون، أنهت أمس الجمعة، كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها التصويت، وذلك فى تمام العاشرة مساء الخميس، بتوقيت القاهرة.

وأكد أن عدد أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا يقدر بحوالى 5000 مصري، لافتا إلى أن السفارة دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.