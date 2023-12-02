نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إعلان أول حصيلة عالمية..ما هي أهداف اتفاق باريس 2015؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اجراء أول حصيلة علمية لاتفاق باريس 2015، يومي ١، ٢ ديسمبر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 في دبي، زادت تساولات حول أهداف اتفاق باريس 2015



وترصد "آلفجر " في السطور التالية أهداف اتفاق باريس

أهداف اتفاق باريس 2015:

ووفق للاتفاقية فأن المجتمع الدولي تعهد بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، اي ابقائها 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100

وتتمثل أحد أهم اهداف الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".

ما هو اتفاق باريس 2015

اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP21، اتفاق باريس لعام 2015، هو أبرز محطات العمل المناخي متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة

وبهدف الاتفاق إلى حَشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل لتغير المناخ.

ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول

النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.



تأثير الظروف الحالية والحروب علي مؤتمر المناخ COP28

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور وفيق، نصير، عن تأثير الظروف الحاليه والحروب علي مؤتمر المناخ COP28 في دبي، معربًا عن "تفاؤله الحذر" بشأن نجاح المؤتمر في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل وكذلك صراع روسيا وأكورنيا وكذلك السودان وليبيا واليمن الذين لايزالون مشتعلون، موضحا أنه من المرجح أن يضطر المفاوضون خلال المؤتمر إلى التعاطي مع بعض تداعيات الحروب..

وأضاف دكتور نصير في تصريح خاص للفجر أن المؤتمر يجمع ممثلي 198 دولة للتصدي لتغير المناخ، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الأزمة تتطلب دعم الاقتصادات غير القائمة على الوقود الأحفوري وتحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان البيئيه

وأوضح الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة،أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات أشارت إلى أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أثتحدثته مصر في مؤتمر COP27 في المؤتمر