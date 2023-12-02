كالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة لـ 190 فلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 02:27 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 190 فلسطينى.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مظاهرة حاشدة أمام وفى محيط السفارة الإسرائيلية، وذلك تنديداً بـ الجرائم الإسرائيلية و دعما لـ غزة و فلسطين.

وتعالت صيحات المتظاهرين، ردا على محاولة السفارة إسكات الهتافات عبر إذاعة النشيد الإسرائيلى.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربى، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لـ إسرائيل الحق والمسؤولية فى ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار "كيربى" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون فى الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التى يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التى يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن.