وزير التنمية المحلية يعلن بدء الجزء الأول من دورة ”إعداد قادة المستقبل”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - اللواء هشام آمنة: تدريب 141 قيادة بالمحافظات على 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات

في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية لقطاع التدريب والتأهيل لجميع الكوادر المحلية في الوزارة وجميع المحافظات ، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستنظم خلال الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024، الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوي التي أعدها مركز سقارة في شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى إعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على مركز سقارة بزيادة مساحة التدريب التفاعلي وورش العمل وجلسات المحاكاة للمشاركين في دورة قادة المستقبل، وأن تكون مشروعات التخرج لهم في نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم على دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، موضحًا استمرار الوزارة في تطوير الحقائب التدريبية وفق أحدث البرامج وأساليب التدريب وإحداث نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن الأسبوع الأول من دورة إعداد قادة المستقبل يركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط الاستراتيجي للمشروعات وإعداد الـ business plan، وكيفية إدارة المشروعات بالنتائج، ومهارات القيادة، وبناء فريق العمل وأساليب التحفيز المختلفة، والتخطيط التنفيذي والمتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، ومهارات الكوتشينج والتسويق الشخصي، ومهارات العرض والتقديم، والتعريف بمكونات وثيقه المشروع Business Proposal :والتي تضمن التفكير الإبداعي لتكوين فكرة المشروع ، ونموذج العمل ودراسة الجدوى المبدئية وخطة العمل من خلال test water وأنواع أصحاب العمل، الميزانية العمومية والأصول والخصوم والتدفقات النقدية ، دراسة حالة السوق وتحليل المنافسين وكيفية التمويل وعوامل نجاح المشروع وتقييم السوق، وتتناول الدورة عدة جلسات محاكاة عن تطوير منظومة البناء ومعالجة المخالفات (إجتماع مجلس محافظين ) ، وجلسه عرض مقترح المشروعات وفرق العمل، ويختتم الأسبوع التدريبي الأول بمهارات التفاوض الناجح و استراتيجيات الإقناع والتأثير.

وقال اللواء هشام آمنة أن الأسبوع التدريبي الـ 17 سيتضمن أيضاً تنفيذ عدد (3) دورات تدريبية وهي: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم، ودورة فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والاحصائية لخدمة المحليات، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 86 متدرب من جميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية ، إلى أن دورة "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم" يستفيد منها 28 متدرب من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحده دعم استراتيجيات المحليات تجاه القضية السكانية بالوزارة، لافتًا الي أن الدورة تتضمن عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالي على مستوي مصر، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من الورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة فى أداء البرنامج السكاني بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلي محاور الإستراتيجية السكانية لكل محافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن دورة "فنيات علم الإحصاء وإعداد التقارير البيانية والإحصائية لخدمة المحليات" تهدف إلى إعداد كوادر اقتصادية متخصصة تساهم في تيسير إجراءات دعم الاستثمار في المحافظات، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات ومكاتب الإحصاء بالمحافظات، وتنفذ الدورة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتركز الدورة على عدة موضوعات منها التعريف بعدة مفاهيم هي علم الإحصاء ودور البيانات في دعم اتخاذ القرار، وأقسام علم الإحصاء، وأنواع البيانات ، ومستويات القياس ومصادر البيانات، وأساليب جمع البيانات ، بالإضافة إلى مصطلحات ومفاهيم أساسية في علم الإحصاء وهي المجتمع والعينة والمعلمة والإحصاءة، بالإضافة إلى أدوات جمع البيانات وهي المقابلة والملاحظة والاستبيان والمقاييس، كما تتناول الدورة إطار جودة البيانات الإحصائية، آليات كتابة التقارير الإحصائية، وتختتم الدورة بورشتين عمل حول تصميم الاستبيانات والمقاييس، وتصميم الاستبيانات وإدارة البيانات باستخدام الـ SPSS.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورات الأسبوع الـ 17 تختتم بتنفيذ دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية والتي تأتي في إطار التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي و اتحاد البلديات الهولندية VNG ، مشيرًا إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلي وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلى المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلى المطورة للتطبيق العملي له، مؤكدًا أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي.