مدبولي: جاري تنفيذ المجموعة الأخيرة من المليون وحدة بمبادرة سكن لكل المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تفقد مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذى كان حلمًا للقيادة السياسية بدأ فى 2014 -2015 بأن نصل لمليون وحدة سكنية من محدودى الدخل.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية، إنه جارى تنفيذ المجموعة الأخيرة من المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، ويتوافر فيها جميع الخدمات وجودة الحياة والنشء الجيد للأطفال.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة انتهت من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية وتم تسليمهم وهو بديل المناطق غير الآمنة.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".