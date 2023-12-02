نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر ديسمبر 2023م، غدًا الأحد الموافق 3 من ديسمبر 2023م، من مكاتب البريد وفروع البنوك بالزيادة الجديدة التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر برفع الحد الأدنى لتلك الإعانة للمستحقين القدامى والجدد لمواجهة أعباء الحياة، والتي تم تطبيقها منذ نوفمبر الماضي.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت 2 من ديسمبر 2023م إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

وأضاف البيان أن بيت الزكاة يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكَّد بيت الزكاة حرصه على صرف أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت - في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].