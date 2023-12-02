الخارجية: نتابع عبر غرفة العمليات سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية في الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية بمقرات السفارات والقنصليات المصرية.

وقال متحدث الخارجية - عبر حسابه على منصة (أكس - توتير سابقا) اليوم /السبت/ - إن عملية الاقتراع تستمر لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بمقرات السفارات والقنصليات المصرية، وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري